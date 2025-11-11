Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre, luni noapte. Mai multe explozii au avut loc în zona portului Izmail. Fragmente dintr-o dronă au căzut şi pe teritoriul românesc, în zona Grindu, din judeţul Tulcea, la 5 kilometri de graniţa cu Ucraina. Totuşi, niciun avion de luptă nu a fost ridicat pentru supraveghere. De vină ar fi fost vremea nefavorabilă.

Principalul motiv pentru care avioanele de luptă nu s-au ridicat de la sol a fost condiţiile meteo. În zonă a plouat toată noapte. În plus, a fost ceaţă densă. Autorităţile au transmis în schimb un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea, după ce pe radare au fost văzute mai multe drone în apropierea graniţei cu România.

O oră mai târziu, un apel la 112 anunţa că o dronă s-a prăbuşit lângă o stână din zona localităţii Grindu. Soldaţii trimişi de Ministerul Apărării au identificat locaţia, au împrejmuit zona şi ulterior specialiştii au început cercetările. Toate resturile de dronă au fost strânse pentru a fi analizate.

Reacţia ministrului de Externe

"Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO. Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului", a scris pe X ministrul de Externe Oana Ţoiu.

De la începutul războiului, peste 60 de atacuri cu dronă au vizat oraşele şi porturile ucrainene de la Dunăre. În tot acest timp, 11 drone au fost văzute pe radare survolând spaţiul aerian românesc. Alte 40 de drone sau bucăţi din ele au căzut pe teritoriul ţării noastre, cele mai multe în Tulcea, Galaţi şi Brăila.

