A fost suspendată autorizația de funcționare a secțiilor de maternitate și ATI ale spitalului privat din Constanța unde a născut poliţistă de 29 de ani care a murit apoi din cauza complicaţiilor. Corpul de control al ministrului Sănătăţii ar fi găsit nereguli grave, între care și avize emise din pix, după cum a transmis chiar ministrul Alexandru Rogobete. Mai mult, se pare că în anul 2018, la același spital au fost înregistrate alte 4 decese ale unor proaspete mame, dar și al unui nou-născut.

Raportul Corpului de control al ministrului Sănătății scoate la nivel nereguli grave în ceea ce privește desfășurarea activității în spitalul privat, unde în urmă cu două săptămâni, Mădălina, o tânără de 29 de ani, a murit la câteva ore după ce a născut. Sânge ținut într-un frigider casnic, neomologat, documente medicale incomplete, din care lipseau semnăturile pacienților sau cantitatea de sânge administrată.

De asemenea, în raportul Corpului de control se mai arată și faptul că s-au găsit produse medicale și dezinfectanți, toate fiind expirate. Mai este precizat şi faptul că acest spital privat a fost înființat în anul 2009 într-o clădire care are o anexă cu destinația de hotel. Vorbim despre avize cu multe semne de întrebare. O autorizație de construire a fost cerută abia în anul 2024, pentru schimbarea destinației din hotel în spital - lucrări care au loc chiar în această perioadă.

Mădălina, tânăra de 29 de ani din Giurgiu, a venit în data de 7 octombrie la spitalul privat din Constanța. În noaptea de 7 spre 8 octombrie a născut, starea ei de sănătate s-a agravat și, în cele din urmă, spre dimineață, a ajuns la spitalul județean din Constanța în stare gravă, în comă profundă, iar câteva ore mai târziu a decedat.

