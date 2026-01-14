O glumă a iubitorilor de munte spune că nu există vreme rea, ci doar echipament nepotrivit. E valabilă și pe pârtii, în aceste zile. Și nu mai e de glumă: salvamontiștii îi avertizează pe turiști cu fiecare ocazie asupra riscurilor asociate gerului extrem. În această perioadă, cele mai importante sunt hainele care păstrează căldura corpului și protejează capul, gâtul și mâinile.

Frigul se simte cel mai bine la munte. Însă nu-i întotdeauna un lucru bun. Astfel că, pe lângă distracția de pe pârtii, turiștii trebuie să aibă grijă cum se echipează înainte să își pună schiurile în picioare.

"În momentul în care se deplasează să fie poate îmbrăcați puțin mai subțire în momentul în care se deplasează spre vârful muntelui în zona alpină. [...] În momentul în care coboară, dacă activitatea nu mai este atât de intensă, să se îmbrace corespunzător deoarece frigul se va resimți altfel și există riscul să apară hipotermia", a explicat Sebastian Marinescu, director al Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Brașov.

"Pe sub pantalonii de schi poate să își pună o pereche de colanți sau de ciorapi mai groși, pe dedesubt poate o bluză termică și un polar și geaca", a relatat o turistă.

Cum ne îmbărăcăm când gerul pune stăpânire pe marile oraşe

Nu doar cei care sunt la munte trebuie să aibă grijă la echipament. În marile orașe, gerul s-a înăsprit în ultimele zile, iar temperaturile au ajuns și la -20 de grade Celsius, astfel că fularul trebuie să fie principalul nostru accesoriu atunci când ieșim din casă.

"Este foarte bine să în această perioadă să ne protejăm și căile aeriene de aerul acesta polar. [...] Mai ales copiii sunt foarte sensibili la acest aer și persoanele care au afecțiuni respiratorii pentru că pot precipita acutizarea unor afecțiuni respiratorii preexistente", a spus Valeria Filimon, directorul SAJ Hunedoara.

În timp ce unii se echipează conform anotimpului și temperaturilor, alții speră că au un sistem imunitar puternic. În continuare, mai multe județe din România se află sub cod galben de ger până astăzi la ora 10.

