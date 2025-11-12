Legea Nordis a fost votată astăzi în Parlament! Constructorii care ridicau blocuri pe banii clienţilor îşi pot lua adio acum de la astfel de practici. Viitorii proprietari vor plăti avans doar 5% din valoarea locuinţei, iar restul banilor în tranşe. Specialiştii spun că o astfel de lege va lăsa pe piaţă doar dezvoltatori serioşi, care nu vor repeta schema Nordis.

Legea Nordis a fost votată în Camera Deputaţilor cu unanimitate de voturi. Cine vrea să-şi cumpere o locuinţă nouă va fi mai sigur de achiziţie, dar va plăti şi mai mult pentru ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Vor rămâne un număr mic de jucători în piaţă care vor susţine acest tip de finanţări şi trebuie să ducă proiectele până la capăt. [...] Cu siguranţă vor fi afectaţi, poate chiar vor fi nevoiţi să facă nişte discounturi sau nişte oferte speciale ca să poată să ducă proiectele la bun sfârşit" a explicat purtătorul de cuvânt APAIR, Toma Filiovici.

Articolul continuă după reclamă

Cum va fi eliminat riscul vânzărilor multiple

Legea impune ca promisiunile obligatorii de vânzare-cumpărare să fie înscrise în Cartea Funciară. Un alt element cheie al proiectului este introducerea preapartamentării: fiecare locuinţă va avea carte funciară individuală încă din faza de proiect, pentru a elimina riscul vânzărilor multiple.

"Ar putea să cuprindă un paragraf care să spună că se aplică şi proiectelor aflate în derulare şi asta ar însemna că şi cei care au promisiuni valabile, inclusiv la Nordis, ar putea să-şi înscrie acele promisiuni de vânzare- cumpărare în Cartea Funciară" a spus păgubitul Daniel Costescu.

Ce amendă vor primi dezvoltatorii care folosesc abuziv banii

Sumele vor fi despuse de cumpărător într-un cont special, dedicat proiectului imobiliar. Dacă se va descoperi că dezvoltatorul foloseşte abuziv banii, va fi amendat cu aproximativ 1% din cifra sa de afaceri.

"Avem un diriginte de şantier care răspunde cu capul de cheltuirea fiecărui bănuţ de acolo şi de acum înainte cetăţeanul de bună credinţă trebuie să ştie că nu mai poate fi păcălit" a declarat deputatul iniţiator Florin Roman.

"Va fi foarte greu ca diriginţii de şantier sau oamenii care vor fi responsabili să constate fazele de execuţie să o şi facă în mod corect, cu toate informaţiile de care au nevoie. În România, problema este cu normele de aplicare" a explicat avocatul imobiliar Paul Dumbrăvanu.

Dezvoltatorii mici şi mijlocii se gândesc la noi planuri de business

"Apartamentele de 300.000-400.000 de euro nu cred că vor fi afectate aşa de mult de această lege. [...] De aceea noi vom hotărî să facem produse mai scumpe pentru a ne putea apleca asupra lor şi a le livra la un nivel de calitate corespunzător cu preţul" a spus dezvoltatorul imobiliar Sebastian Popescu.

Legea Nordis vine după ce, în ultimii ani, 1200 de români au fost păgubiţi cu peste 195 de milioane de euro, bani investiţi în apartamente pe care nu le-au mai văzut niciodată.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰