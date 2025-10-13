Accident cumplit pe Drumul Național 1C, între Baia Mare și Dej. Doi tineri studenți din Maramureș și-au pierdut viața, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un TIR care transporta mai multe vehicule. Impactul le-a fost fatal. Cei doi se întorceau spre Cluj-Napoca, pentru a participa la cursurile de luni de la facultate.

Tragedie uriașă pe drumul dintre Baia Mare și Dej. Doi tineri din Maramureș, Tudor și Simona și-au pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 16:45, pe DN 1C, în afara localității Câțcău. El era student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar ea masterandă la FSEGA.

Doi tineri, morţi în accidentul din Câţcău

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, autoturismul condus de Tudor, în vârstă de 21 de ani, care circula dinspre Baia Mare spre Dej, ar fi pătruns pe contrasens, din cauze ce urmează să fie stabilite, și a intrat în coliziune frontală cu un camion care venea din sens opus, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Articolul continuă după reclamă

Impactul a fost devastator. Simona, în vârstă de 24 de ani, a fost proiectată în afara autoturismului, iar Tudor a rămas încarcerat între fiarele mașinii. Echipajele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut face nimic însă pentru niciunul dintre ei. Tinerii au murit pe loc în urma impactului.

Cei doi se întorceau la Cluj-Napoca, unde urmau să ajungă în seara de duminică pentru a fi prezenți luni la cursuri. Tudor era fiul fostei directoare a școlii generale din comuna Cernești, o familie cunoscută în comunitatea locală, iar Simona era originară din Strâmbu Băiuț, tânără apreciată pentru ambiția și seriozitatea ei, având rezultate foarte bune la învăţătură.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii tragediei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰