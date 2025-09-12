El este Răzvan, băiatul care s-a stins în faţa şcolii. Pe 5 septembrie, împlinise 13 ani

Pe 5 septembrie a împlinit 13 ani, pe 8 septembrie a început şcoala, iar pe 12 septembrie a murit. Răzvan s-a stins tăcut în faţa şcolii unde învăţa, în timp ce îşi aştepta mama, care era secretară, ca să meargă împreună acasă. Nimeni nu se aştepta ca băiatul să se stingă atât de brusc.

Se pare că la şcoală, Răzvan s-a plâns că nu se simte bine. Era în timpul orei de sport când a spus că îi e rău. Mai târziu, în timp ce stătea în faţa porţii şi îşi aştepta mama, copilul i-a spus femeii de serviciu că îi e sete.

A murit aşteptându-şi mama

Aceasta i-a adus apă şi l-a aşezat pe un scaun afară, lângă trepte. În doar câteva minute, băiatul a leşinat. Un muncitor a sărit să îi facă manevre de resucitare până la sosirea ambulanţei. Eforturile au fost continuate şi de medici, dar în zadar. Inima lui Răzvan s-a oprit. Copilul s-a stins sub ochii mamei, alertată de colegi.

Răzvan nu era în evidenţă cu afecţiuni, făcea partea din echipa de fotbal a şcolii. În august și-a luat viza medicală. Era apt de sport.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, 12 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 că la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru un elev a leșinat.

La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului. Transmitem familiei sincere condoleanțe!

