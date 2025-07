Odată cu lăsarea întunericului, scena principală de la Electric Castle a explodat de energie: Shaggy, cel mai aşteptat artist al serii, a ridicat zeci de mii de oameni în picioare. Hiturile sale legendare – Mr. Boombastic, It Wasn't Me, Oh, Carolina – au fost fredonate la unison, de un public care a transformat noaptea într-o veritabilă petrecere jamaicană sub cerul de la Bonțida.

Ultima noapte de festival la Bonțida a fost trăită cu intensitate maximă

Ultima noapte de festival la Bonțida a fost trăită cu intensitate maximă! Cei rămași până la final s-au bucurat de fiecare clipă, ca și cum timpul s-ar fi oprit. Alții, însă, au fost nevoiți să plece cu o zi înainte. Iar veștile bune continuă: organizatorii pregătesc deja surprizele pentru anul viitor, mai ales că Electric Castle 2025 a fost un adevărat cocktail de muzică, emoție și energie.

Vezi și

"Ediţia de anul acesta a demonstrat încă o dată că avem cea mai frumoasă comunitate din România. Oameni care ştiu să se distreze. Oameni care ştiu să descopere şi care caută o libertate pe care nu o regăsesc astfel", a declarat Renate Rozemberg, PR Electric Castle. Abonamentele pentru Electric Castle 2026 sunt deja disponibile, chiar la jumătate de preţ din tariful final, care va intra în vigoare odată cu anunțarea primilor artiști. O ofertă avantajoasă pentru fanii care vor să-și asigure din timp accesul la festival.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Guvernul vrea să-ţi facă public numele dacă ai datorii la stat. E o idee inspirată? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰