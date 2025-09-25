Elevul de 17 ani, reținut pentru amenințare teroristă. Lucas a trimis 1.000 de mailuri pentru a crea panică

Adolescentul de 17 din București, care a trimis 1000 de mailuri de ameninţare cu atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din ţară, a fost reţinut pentru ameninţare în scop terorist. El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, pentru a crea panică în rândul populației, potrivit DIICOT.

Lucas, adolescentul de 17 ani din Capitala, care ar fi trimis e-mailurile în care ameninţa cu comiterea de atacuri armate în şcoli, spitale şi alte instituţii din România a fost reţinut de DIICOT pentru ameninţare în scop terorist. El ar fi acţionat împreună cu o fată de 14 ani, din Prahova, scopul fiind de a crea panică şi de a intimida populaţia. Anchetatorii urmează să solicite arestarea preventivă a tânărului.

Anunțul DIICOT

"La data de 25 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", a transmis DIICOT joi seară.

Internat la Spitalul Obregia

Adolescentul de 17 ani a fost dus în cursul zilei de joi la Spitalul de Psihiatrie Obregia. După 9 ore de audieri, băiatul și-a pierdut cumpătul si a încercat să îi lovească pe polițiști, spun surse din anchetă. Momentul violent a avut loc chiar de faţă cu tatăl său.

Posibile acuzaţii de terorism

Soarta lui depinde acum de expertiza medicală. Dacă se va dovedi că are discernământ, procurorii DIICOT îl pot cerceta pentru fapte de terorism. În trecut, FBI l-a anchetat pentru suspiciuni de racolare a minorilor şi trimiterea de ameninţări false cu bombă.

Complice de 14 ani din Prahova

Elevul de clasa a 12-a le-a spus procurorilor că a acţionat împreună cu o fată de 14 ani, din Fântânele, Prahova. Cei doi au strâns adrese de e-mail ale instituţiilor publice şi au trimis mesajele de ameninţare folosind un VPN.

Cum a fost prins

Poliţiştii l-au reţinut pe băiat miercuri în drum spre şcoală, după ce SRI a obţinut de la Google adresa lui reală. Telefonul şi computerul i-au fost percheziţionate.

Antecedente violente şi dosare vechi

Lucas a mai fost evaluat psihiatric şi anterior, fiind descris ca având comportament sociopat. Lucas a fost în atenţia DIICOT şi în 2023, pe când avea doar 15 ani şi distribuia pe grupuri online poze nud sau cu automutilări. Dosarul a fost clasat un an mai târziu.

Anchetat de FBI

În 2024, adolescentul a fost anchetat în SUA pentru trimiterea de ameninţări false. A reuşit chiar să determine suspendarea unor zboruri şi a generat pierderi estimate la sute de milioane de euro, potrivit fostului său avocat.

Anchetatorii americani susţin că făcea partea dintr-o reţea care racola minore pe internet. Fetele erau convinse sau şantajate să se automutileze şi să trimită fotografii nud. Când a fost refuzat de o adolescentă din SUA, a trimis în numele ei peste 450 de ameninţări către diferite instituţii de peste ocean. Lucas a scăpat însă de extrădare, pentru că judecătorii de la Curtea de Apel şi apoi de la Înalta Curte s-au opus solicitării.

Situaţia familială şi şcolară

Lucas are dublă cetăţenie româno-canadiană. A crescut în Canada, dar revenirea în România i-ar fi afectat echilibrul emoţional, spun părinţii. Colegii îl descriu ca un elev tăcut, fără probleme vizibile la şcoală.

