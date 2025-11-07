Mărturie-şoc, în exlusivitate pentru Observator! Şoferul de camion implicat în accidentul teribil de la Dristor spune că nu a agăţat cablul care a lovit femeia, firul ar fi fost lăsat chiar de angajaţii STB care făceau lucrări în zonă. Reprezentanţii Societăţii de Transport Bucureşti au cu totul şi cu totul altă variantă: susţin că şoferul a intrat cu forţa printre muncitorii care dirijau traficul, iar aceştia au fost obligaţi să se ferească din calea lui. Femeia rănită este în continuare în stare critică, la Terapie Intensivă.

Şoferul de 19 ani care a agăţat cablul de susţinere a reţelei electrice de tramvai s-a întors astăzi la locul accidentului împreună cu poliţiştii. Tot el a lansat o nouă pistă în anchetă - angajaţii STB au lăsat firul chiar în momentul în care a trecut el cu maşina de marfă.

Cum se apără şoferul implicat în accidentul sinistru din Bucureşti

"Ei (n.r. angajaţii STB) lucrau la linia de tramvai şi când am trecut eu au slăbit cablul de înaltă tensiune, cred că aşa se numeşte, şi mi-a căzut după cum se vede la jumătatea maşinii.

rep. Tu ai văzut că acel cablu este lăsat, dar...Nu era lăsat cablul! Cablul a căzut între timp, că ei lucrau acolo", spune Daniel, şoferul implicat.

Societatea de Transport Bucureşti neagă acuzaţiile şi vine cu o altă variantă: muncitorii erau în intersecţie cu un utilaj de lucru la înălţime şi ar fi interzis accesul pe drum. Şoferul autoutilitarei ar fi agăţat un cablu înainte de accident, pe care l-a purtat sub roţi până în locul unde ar fi lovit şi al doilea fir.

"Când platforma de lucru era în ridicare, conducătorii unui autoturism și a unei camionete au pătruns forțat în zona de avarie și au trecut printre membrii echipei STB, care s-au ferit pentru a evita să fie acroșați. Camioneta a trecut cu viteză foarte aproape de autoturn și a agățat cu colțul din dreapta cablul de oțel inox susținut de un membru al echipei de intervenție", spune STB.

Scenele de care vorbesc reprezentanţiii STB nu se văd însă şi pe camerele de supraveghere. Şoferul maşinii de marfă spune că traficul nu era dirijat.

"Nu era nimeni să dirijeze niciun trafic. Nu a fost nimeni. Nu este nicio limită de greutate, de înălţime. Am făcut stânga cum face un om normal, pe unde vrea să meargă şi atâta tot", mai spune Daniel, şoferul implicat în accident.

"Membrii echipei de intervenție purtau echipament de protecție, veste reflectorizante vizibile în trafic, iar autoturnul avea sistemul de semnalizare funcțional — girofar în partea din spate, leduri ale platformei de lucru în funcțiune și vizibile, inclusiv sistemul de avarie cu becurile semnalizatoare funcționale", mai spune STB.

Instalaţia liniilor de tramvai a fost reparată la aproape 5 ore de la accident, iar cablul este acum la înălţimea normală - cu aproape doi metri peste maşina de marfă pe care o vedeţi în imagini.

"Am fost la drugtest, am fost de am făcut la sânge (n.r. analize), alcool, tot, am ieşit ok şi sunt nevinovat! Urâte, îţi dai seama. Să vezi aşa ceva... nu voiam să se întâmple aşa ceva niciodată!", a mai spus Daniel, şoferul implicat în accident.

Cazul este anchetat de poliţia rutieră.

