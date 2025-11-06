Scene cumplite pe stradă în Bucuresti: o femeie a fost lovită şi aruncată câţiva metri de un cablu de tramvai, smuls de o maşină de marfă. Şoferul de 19 ani nu ar fi văzut firul care atârna cu doi metri mai jos decât ar fi fost normal. O echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile. Urmează imagini cu impact puternic emoţional.

Incidentul îngrozitor a fost filmat de o cameră de supraveghere din zonă. Pe imagini se vede cum femeia merge pe stradă când la un moment dat cade secerată la pământ. Maşina de marfă care trecea pe şosea a agaţăt cablul de susţinere a reţelei electrice de tramvaim iar firul gros din cupru a lovit o peste picioare pe femeia de 69 de ani si o aruncă în aer câţiva metri până în mijlocul străzii. O altă femeie care se află în staţia de tramvai este şi ea lovită de cablu. Martorii rămân încremeninţi.

"O problemă de la STB, de la intervenţii. Era deja o problemă cu firul, firul era lăsat. Au tras firul şi a agăţat-o şi pe femeie şi a tras-o până în stradă", spune un martor.

ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul

Victima a fost resuscitată aproape o oră pe asfalt sub privirile a zeci de oameni. A revenit din stop cardio-respirator, dar inima i s-a oprit pentru a doua oară în drumul spre Spitalul Pantelimon. Acum este internată la Terapie Intensivă, în stare foarte gravă. A doua femeie, din fericire, nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"E urât! E tragedie! Pentru că nu... nu ştiu ce să vă spun. Trebuie să ne asigurăm când umblăm la ceva. Să asigurăm cablu, să asigurăm...", spune un martor.

Accidentul a avut loc în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de tramvai, în mod normal, au o înălţime de 5,5 metri, însă astăzi firele erau cu aproape 2 metri mai jos.

La momentul incidentului la faţa locului erau deja angajatii STB care au scos de sub tensiune cablurile electrice. Societatea de Transport a transmis ca a fost nevoie de reparatii dupa ce la ora 10:30 o macara a atins reteaua electrica.

"În jur de 07:50, am văzut din maşină o macara mai mică, aşa, care ridica nişte ţevi de termoficare. Le ridica exact în zona unde s-a întâmplat după aceea accidentul", a declarat Vlad, martor accident.

"Era cablul lăsat mai jos din cauza faptului că a fost atins de lucrătorii cu ţevi, pe aici, aşa, iar omul cu camionul nu l-a văzut", a declarat un alt martor.

Ce spune STB

Societatea de Transport Bucureşti susţine că muncitoriii au repsectat toate regulile, au restricţionat circulaţia maşinilor pe timpul lucrărilor, însă autoutilitara ar fi forţat intrarea. Pe imaginile suprinse de camere, maşinile trec normal pe şosea iar muncitorii nu se văd.

"Camionul respectiv avea o prelată şi avea o înălţime atipică, din punctul nostru de vedere", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Maşina de marfă era în limite de înălţime legale. Şoferul care a agăţat cablul are doar 19 ani. Agenţii l-au testat pentru alcool şi droguri, însă rezultatele au fost negative. Poliţiştii au ridicat mai multe camere de supraveghere din zonă şi urmează să stabilească cine este vinovat pentru ce s a întâmplat.

