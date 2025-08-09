Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbușit cu avionul uşor în în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşiriii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.

"Eu sunt groaznic, groaznic… Deci, huruitul ăla de motor şi ultimele 3 secunde din viaţa acelor oameni. Groaznic mă simt!", a spus un martor prezent la momentul tragediei.

Pilotul şi tânărul de 18 ani au imortalizat momentul fără să ştie că va fi ultimul lor zbor. Decolarea a fost filmată de apropiaţi. Tatăl băiatului e în stare de şoc, mai ales că era şi cu fiul cel mic la aerodrom. Toți ar fi trebuit să zboare, pe rând, cu avionul.

Tatăl băiatului, marcat de ultimele momente pe aerodrom

"Pilot experimentat, am avut încredere în el. A mai zburat cu un alt copil înainte, 40 de minute, nu ştiu ce s-a întâmplat. Trebuia să zbor şi eu", a mărturisit tatăl băiatului mort.

Avionul de agrement nu părea să aibă vreo problemă tehnică, dar cu toate astea există informaţii că ar fi fost recent reparat.

"De dimineaţă au survolat pe oraş. Nu avea probleme aparatul (n.r. de zbor). Zbura normal", a precizat o altă persoană.

Avionul de mici dimensiuni a decolat de la aerodromul privat Şiria, aflat la 25 de kilometri de Arad. Zborul urma să dureze jumătate de oră, însă, chiar înainte să întoarcă, pilotul a pierdut legătura cu turnul de control. Avionul a planat la altitudine joasă.

Momentul impactului şi intervenţia echipajelor de salvare

"Am auzit un zgomot, m-am uitat înspre mall şi în momentul ăla am văzut avionul, culoare galbenă. Mergea cu botul în jos şi un pic învârtindu-se. În următoarea secundă s-a auzit şi explozia", a povestit un martor.

O ciupercă imensă de fum s-a ridicat peste fosta fabrică de vagoane din oraş. Nu era nimeni în clădire pentru că toți angajații au fost concediati în iunie.

"Până la sosirea echipajelor de intervenţie, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul societăţii comerciale a acţionat pentru stingerea incendiului izbucnit la avionul de mici dimensiuni", a declarat Ruxandra Klein, purtător de cuvânt ISU Arad.

Cine erau victimele

Bărbatul aflat la manşă avea 47 de ani şi era din Bucureşti. Făcea naveta între Capitală şi Arad, unde avea rude și prieteni. Tot acolo oferea lecţii de zbor. El a lucrat în trecut la cel puțin trei mari companii aeriene și avea peste 20 de ani de experienţă. "Accepţi să mori doar pentru ceea ce te face să trăieşti", scria pe Facebook în urmă cu 3 săptămâni, la moartea unui coleg pilot.

Tânărul de 18 ani urma să înceapă în toamnă Academia de Poliţie din Bucureşti, însă era pasionat şi de avioane. Începuse deja cursurile în Ungaria.

Astfel de tragedii se tot repetă. La sfârşitul lunii trecute, un pilot a murit ca pasager după ce s-a prăbuşit a doua oară într-o zi cu avionul ce venise să-l salveze. Iar pe 16 iulie, un alt pilot experimentat a murit după ce aeronava lui s-a agăţat de un cablu de tiroliană.

