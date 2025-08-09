Tragedie, în această dimineață, la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, iar cei doi piloți aflați la bord și-au pierdut viața. Impactul a fost urmat de un incendiu puternic, iar echipajele de salvare și pompierii au ajuns rapid la fața locului.

Anchetatorii au reușit să afle, până acum, că avionul decolase de pe aerodromul din Șiria și urma să facă un zbor de agrement. Pilotul, unul experimentat, care lucrează și la o companie aeriană de linie, a ținut în permanență legătura cu cei de la sol și nu apucase să raporteze vreo problemă.

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbuşit chiar în curtea fabricii de vagoane din Arad

Înainte de a trece pe deasupra autostrăzii A1, s-a prăbușit chiar în curtea fabricii de vagoane din Arad. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de urgență, dar salvatorii au găsit în epava aparatului de zbor doi bărbaţi - pilotul şi pasagerul - cu leziuni incompatibile cu viața.

"La data de 9 august a.c., în jurul orei 11:40, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre un eveniment aviatic. În urma evenimentului, un tânăr de 18 ani şi un bărbat de 48 de ani şi-au pierdut viaţa", a transmis IPJ Arad.

Nu au fost înregistrate victime la sol, deși avionul a căzut chiar în fața unei hale, pentru că fabrica respectivă nu mai are activitate de câteva luni. Zona a fost împânzită de polițiști și anchetatori, urmând să ajungă acolo și specialiști de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, pentru a stabili ce s-a putut întâmpla în timpul zborului.

Numai în acest an, în țara noastră au avut loc cel puțin patru accidente aviatice grave, toate implicând avioane de mici dimensiuni și soldate cu cel puțin patru morți.

Ultimul a fost cel din Gura Portiței, din 20 iulie, când, în aceeași zi, au avut loc două accidente aviatice, iar în cel de-al doilea și-a pierdut viața pilotul care supraviețuise în primul.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

