Bătaie în centrul vechi al Capitalei noaptea trecută. Patru tineri au fost daţi afară dintr-un club de bodyguarzi şi luaţi apoi la pumni, printre scaunele teraselor din jur. Petrecăreţii s-au îmbătat şi au fost agresivi cu alţi clienţi, spun reprezentanţii localului. În exclusivitate pentru Observator, unul dintre tinerii loviţi a povestit cum a pornit totul.

UPDATE: Față de cei trei bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit DGPMB.

Trei bodyguarzi şi patru clienţi ai unui club din Centrul Vechi al Capitalei au fost protagoniştii bătăii din această dimineaţă.

"La ora 4 şi 7 minute tinerii au fost scoşi din acest bar şi la scurt timp după acest moment agenţii de pază au început să-i ia la bătaie. Victimă colaterală a fost această terasă, care a devenit un soi de câmp de luptă involuntar. Întreaga scenă a fost surprinsă de această cameră de supraveghere montată deasupra barului de unde a început conflictul", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă

Un tânăr şi prietena sa au fost puşi la pământ cu o singură îmbrânceală. Alt băiat din grup a fost încolţit printre scaunele unei terase şi luat la pumni.

Paznicii au continuat să-l lovească şi după ce a căzut. Un alt tânăr a fost luat şi el la ţintă, chiar dacă făcea semne că este paşnic.

"S-au bătut cu pumni, cu picioare. Am încercat pe cât posibil să ne ferim, să nu fim afectaţi şi noi", a explicat un martor.

În exclusivitate pentru Observator, unul dintre tinerii loviţi a povestit cum a pornit totul.

"Bodyguarzii au venit la unul dintre tovarăşi să se ia de el cu pretextul că deranjează mesele. L-au lovit, l-au luat de guler şi m-am dus către bodyguarzi", a mărturisit unul dintre tinerii loviţi.

Angajaţii clubului spun însă că tinerii au fost cei care au pornit scandalul.

Angajată: "Se termina programul. Şi au fost invitaţi afară. După ce se luaseră de nişte clienţi de-ai noştri. Ok, când au venit, ok, adică nu erau beţi. Au început să fie mai zmei. Cum se întâmplă când se îmbată."

Reporter: S-au luat şi la bătaie cu ceilalţi clienţi?

Angajată: "S-au luat, da. De-aia i-am şi scos. S-au bătut şi cu paza. Şi paza au lovit-o."

Câteva minute a durat întreaga încăierare. Deşi zguduiţi, tinerii bătuţi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii i-au luat la audieri, alături de cei trei paznici de noapte.

"Vin destul de des aici şi mi-ar plăcea să fie o zonă sigură. Se consumă mult alcool, realitatea tristă este că sunt şi droguri pe aici", a spus un student.

Este al doilea incident violent care are loc în Centrul Vechi, în ultimele săptămâni.

La sfârşitul lunii august, un cetăţean turc a tras şase focuri de pistol într-un local. Individul este acum în arest, dar refuză să dezvăluie motivul atacului. Anchetatorii cred că este vorba de o reglare de conturi între mai multe grupări interlope.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰