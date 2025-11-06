Experienţă culinară unică, la Domeniul Ştirbey Vodă. Aseară a avut loc deschiderea pop-up-ului Retroscena, un eveniment fine dining spectaculos, plin de eleganță şi arome. Meniul certificat Michelin a fost semnat de Chef Richard, care şi-a întâmpinat oaspeţii aşa cum se cuvine.

Experiența Michelin a prins viață la Domeniul Știrbey. Chef Richard Abou Zaki a adus prin pop-up-ul Retroscena, ingredientele, echipa dar și povestea din spatele celebrului său restaurant premiat, transformând totul într-o adevărată celebrare a gustului și a emoției. "Mesele sunt aceleaşi pe care le avem la Retroscena, cu coloana infinitului la bază, un simbol prezent în România, identitatea noastră, aici la Domeniul Ştirbey am construit Retroscena cu preparatele care au făcut diferenţa la Retroscena, cu farfuriile care mi-au schimbat viaţa de la amberjack la varză în roşu, la orezul cu măsline, la cocobello al mare", a declarat Richard Abou Zaki, chef.

Experiența Retroscena continuă seară de seară până pe 16 noiembrie

Meniul a fost completat de biban de mare şi fenicul sălbatic, grouper cu sos bernaise, unt brun, sos de ierburi aromatice şi dovlecel umplut cu cremă marină. "Este un meniu la fiecare persoană cu semnătura mea şi o frază care reprezintă identitatea şi mesajul meu despre gastronomie, să aduc asta în România astăzi.. uite, sunt chiar emoţionat", a declarat Richard Abou Zaki, chef. "Eu am mai fost în localuri cu stele Michelin, deja sunt obişnuită dar având în vedere că Richard este al nostru vreau să fie cu totul şi cu totul special", a declarat Ramona Olaru.

"Am foarte mare încredere în chef Richard Abou Zaki. Chiar am fost o dată la Chefi la Cuţite şi preparatul lui a fost fără să ştiu preferatul meu. Nu am mai gustat aşa bun în viaţa mea", a declarat Aris Melkior Eram. La final clienţii au primit ca mărturii ale gustului unei seri memorabile mini eclere care au reunit aceleaşi note definitorii conţinute de Coccobello al mare, pregătite de Andreea Ignat, câştigătoarea sezonului 14 Chefi la cuţite. Experiența Retroscena continuă seară de seară până pe 16 noiembrie, data care marchează și începutul noului sezon al celei mai îndrăgite emisiuni culinare din România.

