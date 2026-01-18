Antena Meniu Search
Explozie într-un bloc din Buzău din cauza unei acumulări de gaze: O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită în urma exploziei produse într-un bloc din Buzău. Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de un incendiu.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 12:26
Explozie într-un bloc din Buzău, o persoană a fost rănită Explozie în bloc Buzău - ISU Buzău Galerie (5)

Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău. În urma incidentului, o persoană a fost rănită, primind îngrijiri medicale la fața locului.

O persoană a fost rănită

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de pompieri și prim-ajutor, inclusiv o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar reprezentanții distribuitorului de gaze sunt prezenți pentru verificări și remedierea situației.

Pompierii continuă asigurarea zonei și evaluarea eventualelor pagube. Cauza exactă a exploziei va fi stabilită după finalizarea cercetărilor.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Sănătății, pacientul este un bărbat, în vârstă de 64 de ani. Acesta prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corporală.

Din evaluările inițiale, căile respiratorii superioare (CRS) nu au fost afectate.

Echipajul ​Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a stabilizat victima la fața locului, ulterior aceasta fiind transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

