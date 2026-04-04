Neglijenţă periculoasă. Două explozii, în localităţi diferite, au fost provocate de buteliile folosite greşit. În județul Galați, un bloc întreg a fost în pericol, iar trei oameni au ajuns la spital. În Prahova, în schimb, un apartament a sărit în aer din cauza unei improvizaţii la centrala termică.

Explozia a avut loc la primele ore ale dimineţii, când unul dintre locatarii blocului din Târgu Bujor a vrut să schimbe o butelie, la aragaz.

"Suflul exploziei a fost atât de puternic încât ușa de la intrare a fost smulsă din perete cu tot cu toc până pe casa scării", transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

Bărbatul locuia cu fiica și cu nepoata sa. Cea din urmă a fost rănită, după ce un perete i-a căzut pe picior.

"Aici era ușa, mi se scoală părul în cap, nu mai pot, a fărâmat tot, pereții dărâmați. Dormitor, soba s-a dărâmat, peretele de la bucătărie a căzut peste fată, vai de capul lor săracii", a povestit o vecină.

Cei trei au ajuns la spital

"Ne-a ridicat din pat pe toți, vă dați seama că nu avea cum să mai doarmă cineva, era imposibil. Foarte mare (n.r. bubuitura), de acolo a ricoşat în geam, la vecina de deasupra mea. Înăuntru sunt pereții căzuți", a continuat o altă persoană.

"Ne-a evacuat pe toți. Mă gândeam că gata, e război, îmi vine să și râd, dar eu tremur și acum. Geamurile, ușile erau pe stradă, pe jos", a mai spus un locatar.

Structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, așa că restul locatarilor s-au putut întoarce în apartamente. Pericolul, însă, nu a dispărut.

Instalaţii improvizate şi pericole la tot pasul

Niciunul dintre blocuri nu este racordat la rețeaua de gaze. Cei mai mulți oameni folosesc butelii, ceea ce este foarte periculos, o spun chiar locatarii.

"Butelii sau lemne, facem la plită. Noi la bloc stăm cu lemne, cu sobă. Asta e încălzirea noastră. Și alții cu butelii", a precizat o persoană.

Cazul nu este unul singular. Tot în această dimineață, o locuință din județul Prahova a fost distrusă complet în urma unei explozii asemănătoare. În interiorul casei, pompierii au descoperit 8 butelii de 60 de litri conectate în serie pentru alimentarea centralei termice. Proprietarul, un bătrân de 86 de ani, are arsuri grave la nivelul feței.

