La Vatican, într-un act simbolic, care va intra în istorie, Papa Leon a purtat crucea de lemn tot drumul, în timpul procesiunii din Vinerea Mare. Însoţit de zeci de mii de credincioşi, pontiful a condus ceremonia prin Colosseum. Este prima dată în 20 de ani când un lider al Bisericii Catolice poartă personal simbolul credinţei în timpul procesiunii Drumul Crucii.

Într-o atmosferă solemnă, Papa a condus ceremonia prin ruinele Colosseumului, un loc încărcat de istorie pentru lumea creştină. Pontiful a purtat crucea de lemn prin cele 14 opriri ale Drumului Crucii.

"Aici, în Colosseumul din Roma, unde odinioară gladiatorii se luptau până la moarte, legenda spune că erau aruncați și creștinii în gura leilor, motiv pentru care acest monument a devenit un simbol important al martiriului creștin. În fiecare an, de câteva decenii, încă din anii 1960, papii vin aici în Vinerea Mare pentru ceremonia Calea Crucii", a transmis Trisha Thomas, The Associated Press.

Prima dată după 20 de ani când un papă poartă crucea

Pentru prima dată în 20 de ani, un papă a purtat personal Crucea. Ultimul pontif care a mai făcut acest traseu a fost Benedict al 16-lea, până în 1994.

"Este foarte emoționant faptul că, de data aceasta, evenimentul are loc sub conducerea noului Papă, iar acesta va purta crucea pe tot parcursul procesiunii, ceea ce reprezintă o premieră după o lungă perioadă de timp", a spus un participant.

Ceremonia a început într-o notă de o smerenie extremă. La liturghia din Bazilica Sfântul Petru, îmbrăcat într-o robă roşie simbolizând sângele vărsat de Isus, Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, a îngenuncheat şi s-a întins pe podeaua catedralei la începutul predicii.

"Într-o epocă ca a noastră, încă atât de sfâșiată de ură și violență, în care chiar și numele lui Dumnezeu este invocat pentru a justifica războaie și crime, noi, creștinii, suntem chemați să ne apropiem de crucea Domnului fără teamă, ci dimpotrivă, cu deplină încredere", a declarat Roberto Pasolini, predicator al Casei Papale.

Prima Vigilia Pascală din pontificatul Papei Leon

În această seară, Papa Leon va susţine în Basilica San Pietro de la Vatican, pentru prima dată în pontificatul său, solemna Vigilia Pascală a Învierii Domnului.

La Ierusalim, patriarhul Latin Pierbattista Pizzaballa a ţinut slujba de Sâmbăta Mare la biserica Sfântului Mormânt. Doar câţiva clerici au avut permisiunea să intre în clădire.

Ceremonia are loc la o săptămână de când, pe fondul unor măsuri stricte de securitate, poliţia israeliană nu i-a permis liderului catolic să intre în lăcaş de Duminica Floriilor. Incidentul a dat naştere unui scandal diplomatic între Israel şi mai multe ţări din Occident.

