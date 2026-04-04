Misiune contracronometru în Iran pentru găsirea pilotului american al cărui avion a fost doborât. Regimul de la Teheran a pregătit o recompensă de 60 de mii de dolari pentru capturarea acestuia. Soldați, dar și civili, au plecat în căutarea lui. Între timp, americanii ar pregăti o misiune terestră de căutare şi își intensifică atacurile. O rachetă a lovit în apropierea unei centrale nucleare din sudul țării.

În urma atacului israeliano-american de lângă centrala nucleară Bushehr, din sudul Iranului, un om şi-a pierdut viaţa, iar întreaga regiune a fost acoperită de un nou negru de fum. Agenția Internațională pentru Energie Atomică spune că nu există un risc radiologic.

Atacul a venit după ce iranienii au doborât un avion american A-10, în apropierea Strâmtorii Ormuz.

"În urma afirmațiilor false ale președintelui SUA privind distrugerea completă a sistemului de apărare aeriană al Iranului, un avion de vânătoare american a fost doborât în spațiul aerian din centrul Iranului", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene.

Aeronava a fost atacată la câteva ore după ce un avion F-15 a fost doborât deasupra Iranului. Unul dintre piloţi a fost găsit, însă celălalt este în continuare căutat. Pilotul ar fi într-o zonă muntoasă din sudul Iranului, foarte aproape de graniţa cu Irak. Surse citate de presa americană spun că Pentagonul ar pregăti o misiune de căutare terestră a soldatului.

"Trebuie să știi cu siguranță că vor veni colegii tăi să te salveze și, indiferent de riscurile misiunii respective – operațiunea de căutare și salvare în condiții de luptă, care implică adesea mai multe aeronave și, prin urmare, riscuri enorme, dar ei își vor pune viața în pericol pentru a te scoate de acolo", a declarat Sean Bell, fost pilot al Armatei Britanice.

Şi iranienii încearcă să-l găsească înaintea americanilor pe pilot. Regimul de la Teheran oferă o recompensă de 60 de mii de dolari pentru capturarea lui, iar mai mulţi soldaţi şi inclusiv civili au plecat în căutarea soldatului.

Trump însă nu a spus ce va face dacă pilotul american este capturat sau rănit. Tot liderul de la Casa Albă a lansat un ultim advertisment foarte dur la adresa regimului.

"Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile să încheie un acord sau să deschidă Strâmtoarea Ormuz? Timpul se scurge, mai sunt 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor. Slavă lui Dumnezeu", a scris preşedintele american pe platforma Truth Social.

Între timp, războiul continuă să apese pe economia globală. Votul Consiliului de Securitate al ONU privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost amânat pentru săptămâna viitoare.

Daniela Lupu

