Explozie urmată de incendiu în Dej. Casa a fost distrusă. Un bărbat, prins sub dărâmături, şi-a pierdut viaţa

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seara, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej. Din primele informaţii, un bărbat nu ar fi reuşit să părăsească singură locuinţa şi ar fi fost prins sub dărâmături, ulterior fiind declarat decesul acestuia.

01.11.2025
Potrivit ISU Cluj, o persoană nu a reuşit să iasă singură afară, fiind trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezenta semne vitale, fiind predat echipajului SAJ. În continuare pompierii efectuează căutări, pentru a se asigura că nu există şi alte victime, casa fiind compromisă în totalitate.

Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături.

