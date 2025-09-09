Caz înfiorător în judeţul Gorj. O copilă de 13 ani a fost violată, cu acordul mamei şi al bunicii, chiar de fostul ei învăţător. Mai mult, surse din anchetă spun că atât mama cât şi bunica întreţineau relaţii intime, contra cost, cu acelaşi bărbat în vârstă de 71 de ani. Individul a fost arestat pentru 30 de zile. Aceeaşi măsură a fost luată şi pentru mama fetei.

Calvarul fetei a durat un an și jumătate, până când un vecin a decis să anunțe poliția. Minora, în vârstă de 13 ani, a fost abuzată de un bărbat de 71 de ani, fostul ei învățător. Șocant este că mama și bunica știau ce se întâmplă și acceptau situația, în schimbul unor sume de bani.

Fata a fost preluată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și este inclusă într-un program de consiliere psihologică. Specialiștii spun că încă se simte vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat și este profund afectată emoțional.

Pedofilul instalase aplicaţii de urmărire pe telefonul fetei

Polițiștii au făcut patru percheziții și au ridicat mai multe dispozitive de stocare și supraveghere. Ancheta a arătat că bărbatul era extrem de posesiv: îi instalase fetei pe telefon un program de localizare, pentru a-i urmări permanent mișcările.

Adolescenta va continua consilierea psihologică pe termen lung. Între timp, bărbatul de 71 de ani și mama fetei au fost arestați preventiv, iar bunica este cercetată sub control judiciar.

