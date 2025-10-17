O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fiica adoptivă în vârstă de 14 ani, a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă Bucureşti. La rândul ei, fusese dată dispărută în urmă cu câteva zile. Principalii suspecţi de crimă sunt chiar fiica adolescentă şi iubitul acestuia un bărbat cu 6 ani mai mare. De altfel, după o noapte în care au fost audiaţi de poliţişti, tânărul a recunoscut că a ucis-o pe femeie.

Un tânăr de 20 de ani şi o adolescentă de 14 ani au fost reţinuţi pentru omor cu premeditare, respectiv instigare la omor, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Victima este mama fetei, care nu era de cord cu relaţia dintre bărbat şi fiica sa. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus femeii somnifere în băutură, după care bărbatul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă şi a înjunghiat-o cu un cuţit, fata fiind cea care l-a îndemnat să comită faptele.

Crima a avut loc în noaptea de 25/26 septembrie, într-un imobil din sectorul 4 al Capitalei.

"În timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia", informează, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

În cadrul anchetei, procurorii au stabilit că adolescenta şi tânărul de 20 de ani aveau o relaţie cu care mama fetei nu era de acord, acesta fiind motivul pentru care adolescenta l-a convins pe partenerul ei că rezolvarea problemei era ca acesta să îi ucidă mama.

"În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima. Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care inculpaţii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din jud. Ilfov, fiind descoperit de autorităţi în data de 16.10.2025, într-o avansată stare de putrefacţie", transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Dispariţia femeii ucise a fost anunţată la Serviciul Investigaţii Criminale Sector 4 în 13 octombrie.

Surse din cadrul anchetei au precizat că nu fiica femeii, ci alte rude care au constatat că aceasta nu mai poate fi contactată de multe zile s-au adresat Poliţiei, iar în cadrul demersurilor făcute în dosarul de dispariţie au fost obţinute informaţii care au dus la găsirea cadavrului şi la stabilirea situaţiei de fapt.

Bărbatul şi iubita lui au fost reţinuţi, vineri, pentru o perioadă de 24 de ore. Ei vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰