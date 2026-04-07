Femeia pe care fotbalistul Kader Keita a lovit-o pe trecerea de pietoni, a murit pe patul de spital. Medicii nu au mai reuşit să o salveze, după traumatismul violent pe care l-a suferit în urma accidentului. Rapidistul riscă o pedeapsă mai mare acum, pentru că, pe lângă fuga de la locul accidentului, va fi anchetat şi pentru ucidere din culpă.

Femeia de 68 de ani era de o lună internată la Spitalul Floreasca. Avea fracturi la umăr, gambă şi bazin, iar după accident a suferit si un infarct.

Moartea femeii atrage după sine şi o altă încadrare în dosar. Mijlocaşul rapidului va fi anchetat şi pentru ucidere din culpă. Sportivul ivorian şi-a complicat situţia pentru ca a fugit de la locul accidentului. El a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă.

Accidentul s a petrecut pe 3 martie, la 5 dimineaţa. Kader Keita se întorcea de la moschee, după slujba de Ramadan. Victima traversa strada pe trecere, a evitat la timp o dubă care a trecut prin faţa ei, însă a fost apoi lovită de maşina fotbalistului de la Rapid.

"Înţeleg că probabil s-a panicat, a plecat. A oprit o maşină, două de pe stradă, s-a chemat ambulanţă", spune Victor Angelescu, acţionar Rapid Bucureşti.

La 112 au sunat trecătorii pentru că fotbalistul a dispărut

Poliţiştii i-au luat urma lui Keita şi l-au găsit acasă. La audieri a spus că a fugit pentru că s-a speriat. După o noapte petrecută în arest, a fost eliberat şi plasat sub control judiciar.

După accident, Kader Keita a revenit pe teren şi a jucat în meciul Rapid-Dinamo. Cotat la aproape 2 milioane de euro, fotbalistul ivorian este în România din 2024. Cariera sa ar putea fi intreruptă abrupt de ancheta penală. El riscă peste 7 ani de închisoare pentru infracţiunile de care este acuzat.

Denisa Dicu

