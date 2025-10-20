Antena Meniu Search
Video Femeia ucisă de soţ din gelozie în Dolj, al 47-lea femicid în România, în 2025. Trei copii rămaşi orfani

Un nou caz de femicid este anchetat de poliţiştii din Dolj. Trei copii au rămas orfani după ce tatăl lor le-a ucis mama în bătaie apoi şi-a luat viaţa. Gelozia ar fi fost motivul oribilei crime, spun apropiaţii.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 14:29

Alarma s-a dat în momentul în care bărbatul de 45 de ani şi-a anunţat ginerele că îşi va pune capăt zilelor. Tânărul a sunat la 112 dar şi la cel mai mic dintre copiii cuplului, un băiat de 13 ani. Adolescentul a fost cel care şi-a găsit tatăl fără viaţă şi le-a spus anchetatorilor că lipseşte şi mama lui. Poliţiştii au găsit trupul femeii aruncat într-o fântână, la un kilometru distanţă de casă.

"Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", spune Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Apropiaţii celor doi soţi spun că femeia de 39 de ani obişnuia să plece câteva luni pe an să lucreze în străinătate, iar bărbatul devenise extrem de gelos. Scandalurile erau la ordinea zilei în casa lor.

Sora victimei: Probabil gelozia, da. Probabil gelozia. Ea a sesizat organele de poliţie. Zici să se împece că aia, că aia.

Reporter: A mai fost bătută înainte?

Sora victimei: Da, da, da, asta ştie toată lumea.

"M-a sunat nepoata mea azi dimineaţă. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la...", povesteşte fratele bărbatului. 

Dacă varianta rudelor este confirmată de anchetatori, acesta ar fi cel de-al 47-lea caz de femicid comis în România numai în acest an.

