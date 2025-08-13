Femeie de 66 de ani, reținută pentru că vindea heroină și metadonă în Bucureşti

O femeie de 66 de ani din București a fost reținută de polițiști, miercuri, fiind acuzată că vindea heroină și metadonă consumatorilor, cu prețuri cuprinse între 250 și 400 de lei pe doză.

Doi bărbați și o femeie au fost reținuți miercuri de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta a fost realizată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul Antidrog și de procurorii DIICOT- Structura Centrală.

Din probele administrate a rezultat că, în perioada iunie - august 2025, femeia, de 66 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut diverse cantități de heroină și metadonă (droguri de mare risc), cu sume cuprinse între 250 și 400 de lei.

„Cercetările efectuate au relevat că o parte dintre drogurile de mare risc ar fi fost depozitate în locuința bărbatului de 46 de ani, iar tranzacționarea lor ar fi fost realizată de femeie cu sprijinul bărbatului de 35 de ani. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de substanță interzisă, iar în urma a două percheziții efectuate pe parcursul zilei de ieri, 12 august, au fost descoperite și ridicate aproximativ 43 de grame de heroină, parțial porționate și ambalate (75 de doze) în scopul comercializării, cântare electronice de precizie, diverse comprimate, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, precum și alte mijloace de probă”, transmite, miercuri, Poliția Română, potrivit Mediafax.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus, miercuri, reținerea celor trei persoane, ulterior, fiind sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

