Violenţa împotriva femeilor este o infracţiune şi din ce în ce mai multe cazuri ies la iveală. Ultimul este dintr-o comună din Bacău, unde o femeie a fost bătută cu sălbăticie de soţul ei. Bărbatul a lovit-o cu parul în timp ce se aflau pe o uliţă, fără să ţină cont că femeia urla de durere şi fără să îi pese că este văzut. Imaginile au fost filmate însă de o vecină şi au ajuns la poliţie.

Scandalul ar fi pornit de la faptul că femeia în vârstă de 50 de ani ar fi scăpat pe jos un borcan. Acest lucru l-a înfuriat pe soţul ei care, fără să stea pe gânduri, a luat un par şi a început să o lovească în mod repetat.

Femeia a încercat să se ascundă în vegetaţia de pe marginea drumului, dar bărbatul a continuat să o lovească deşi urla de durere. Tot momentul a fost filmat de o altă femeie din localitate, de la o distanţă considerabilă. Cel mai probabil că aceasta s-a temut să intervină, din cauza faptului că bărbatul era extrem de violent.

Imaginile au apărut în spaţiul public, iar poliţiştii s-au autosesizat în acest caz. Femeia nu a vrut să facă plângere împotriva soţului în vârstă de 52 de ani şi nu a mai făcut nici alte plângeri în trecut. Aceasta nu a solicitat niciodată ordine de restricţie împotriva bărbatului, însă după acest incident agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru fapta sa şi s-a ales cu dosar penal.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112

