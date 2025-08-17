O femeie din Ioneşti, judeţul Gorj, a fost lăsată fără maşină şi fără mai multe bunuri din apartament de un bărbat cunoscut pe internet. Omul era din Timişoara şi a fost prins de poliţie în Filiaşi, la volanul maşinii furate.

- Femeie din Gorj, lăsată fără tot ce are de "iubitul" de pe internet. I-a furat şi maşina, deşi nu avea permis - Poliţia Română

O femeie din judeţul Gorj a crezut că şi-a cunoscut marea iubire pe internet, însă curând avea să trăiască o imensă dezamăgire. Bărbatul cu care dialoga pe reţelele de socializare i-a furat tot ce avea imediat după ce a întâlnit-o. Când a considerat că e momentul să se întâlnească, femeia l-a chemat pe tânărul din Timişoara în apartamentul ei din Craiova. O dată ajuns acolo, individul a plecat cu banii, actele, laptopul, cheile apartamentului, dar şi maşina femeii.

Unde l-au găsit poliţiştii

Femeia a sunat imediat la Poliţie, iar agenţii au plecat în urmărirea bărbatului. A fost prins la Filiaşi, la volanul maşinii furate. Poliţiştii aveau să afle rapid că bărbatul nu deţinea nici permis de conducere, aşa că pe lângă furt, se mai adaugă şi conducerea unui vehicul fără a deţine permis de conducere.

Articolul continuă după reclamă

Tot prejudiciul a fost recuperat, astfel că toate bunurile i-au fost înapoiate femeii. Bărbatul are acum dosar penal şi a fost reţinut pentru o perioadă de 30 zile.

