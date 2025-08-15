Moarte învăluită în mister în sectorul 6 al Capitalei, unde trupul neînsufleţit al unei femei a fost găsit chiar în apartamentul în care locuia împreună cu soţul ei. Un detaliu macabru i-a pus pe gânduri pe anchetatori - decesul ar fi avut loc în urmă cu o săptămână. Soţul ei este acum în custodia poliţiştilor, care încearcă să afle dacă femeia a fost ucisă.

Decesul femeii în vârstă de 65 de ani ar fi avut loc acum o săptămână, în apartamentul de pe Bulevardul Timişoara, din Capitală. Abia acum, însă, mirosul înţepător care venea din locuinţă i-a făcut pe vecini să alerteze poliţia. Când au ajuns, agenţii au verificat fiecare cameră şi au dat de scenariul îngrozitor - trupul neînsufleţit al victimei era lângă pat, într-o stare avansată de degradare. Primul suspect luat în vizor de autorităţi a fost chiar soţul femeii.

Găsită moartă în casă

Bărbatul a ascuns cadavrul soţiei sale timp de aproape 1 săptămână în apartamentul în care locuiau, în acest bloc din sectorul 6 al Capitalei. Vecinii au fost cei care au alertat autorităţile.

"M-am întâlnit cu el şi alerga pe stradă. Acum vreo 4-5 zile", a povestit un vecin.

"Nu ştiu ce s-a întâmplat. Doamna era foarte bolnavă şi bărbatul a stat cu ea şi a păzit-o tot timpul. Au fost oameni care s-au iubit", a povestit un alt vecin.

Necropsia va arăta dacă femeia a fost ucisă sau dacă aceasta ar fi murit dintr-o cauză naturală.

