Femeie lovită mortal de o maşină, în Teleorman. Şoferul voia să depăşească altă maşină

O femeie care se deplasa pe stradă a fost lovită mortal, miercuri, de o mașină pe un drum județean din Teleorman.

Potrivit IPJ Teleorman, accidentul s-a produs în comuna Uda Clocociov.

Un bărbat de 42 de ani care conducea un autoturism pe D.J. 546 s-ar fi angajat în depășirea unui vehicul, moment în care ar fi acroșat o femeie de 55 de ani, ce s-ar fi deplasat pe partea carosabilă a drumului.

În urma impactului, femeia a decedat.

Șoferii au fost testați atât pentru consumul de băuturi alcoolice, cât și pentru consumul de substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

