Femeie lovită mortal de o maşină, în Teleorman. Şoferul voia să depăşească altă maşină
O femeie care se deplasa pe stradă a fost lovită mortal, miercuri, de o mașină pe un drum județean din Teleorman.
Potrivit IPJ Teleorman, accidentul s-a produs în comuna Uda Clocociov.
Un bărbat de 42 de ani care conducea un autoturism pe D.J. 546 s-ar fi angajat în depășirea unui vehicul, moment în care ar fi acroșat o femeie de 55 de ani, ce s-ar fi deplasat pe partea carosabilă a drumului.
În urma impactului, femeia a decedat.
Șoferii au fost testați atât pentru consumul de băuturi alcoolice, cât și pentru consumul de substanțe interzise, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
