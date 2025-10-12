Video FestiFALL, festival de proiecţii animate în Oradea
Proiecţii animate, inspirate de spiritul toamnei au pus arhitectura în mişcare în Oradea, cu ocazia evenimentului FestiFALL.
Piaţa Unirii a devenit epicentrul unui spectacol de video mapping spectaculos. Sute de oameni au scos telefoanele pentru a imortaliza show-ul, care a fost repetat la cererea publicului.
Seara s-a încheiat în forță: Delia a urcat pe scenă și a menținut atmosfera de sărbătoare.Un spectacol inedit de drone va lumina cerul în această seară, iar totul se va încheia, cu un foc de artificii.
