Video FestiFALL, festival de proiecţii animate în Oradea

Proiecţii animate, inspirate de spiritul toamnei au pus arhitectura în mişcare în Oradea, cu ocazia evenimentului FestiFALL.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 08:42

Piaţa Unirii a devenit epicentrul unui spectacol de video mapping spectaculos. Sute de oameni au scos telefoanele pentru a imortaliza show-ul, care a fost repetat la cererea publicului.

Seara s-a încheiat în forță: Delia a urcat pe scenă și a menținut atmosfera de sărbătoare.Un spectacol inedit de drone va lumina cerul în această seară, iar totul se va încheia, cu un foc de artificii.

