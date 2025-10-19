A fost sărbătoare mare în Oltenia, în acest weekend. Băileștiul, oraşul lui Amza Pellea, s-a umplut cu miresme îmbietoare de mâncare cu praz, tocăniță cu ciolan la ceaun sau pomana porcului. Pâinea coaptă la țest a făcut ca totul să fie mai gustos. Totul s-a întâmplat la Festivalul Prazului și al Zaibărului, vinul făcut celebru de îndrăgitul personaj Nea Marin.

Muzică, mâncare tradițională și, bineînțeles, vinul au făcut atmosfera în Băilești, acolo unde oltenii s-au strâns să se bucure de toate bunătățile zonei.

La Băilești ai parte de o lecție clară. Orice mâncare merge cu praz, iar zaibărul este și mai bun când îl savurezi lângă bucate asezonate ca la olteni, cu praz din belșug. "Cu produse tradiționale din zona noastră, la mare căutare prazul bineînțeles și am rămas fără multe din produsele, din preparatele cu praz", spune un comerciant.

Și ce poate să acompanieze mai bine o mâncare de praz dacă nu o pâine tradițională din Oltenia. "Aici avem pâinea în țest, pâinea olteanului, e mândria noastră, ne mândrim cu așa ceva și vrem să ducem tradiția mai departe", arată un bărbat.

"Cu asta am crescut și când eram mici bunicile noastre cu așa ceva ne hrăneau în fiecare zi, țestul cu vatra și cu oala de pământ erau nelipsite din orice gospodărie", spune un comerciant care face pâine. "Mâncam întotdeauna la bunica și îmi amintește de bunici și de copilărie. Este foarte bună, foarte gustoasă și sățioasă", adaugă o femeie.

Nelipsit a fost și faimosul zaibăr, vinul apreciat chiar de marele actor Amza Pellea: "Zaibărul adevărat trebuie să păteze paharul, hainele și dacă vă uitați la mâinile mele când am pus din sticlă, rămâne". "Ne-am prezentat cu zaibărelul care e un demisec, un vin rose pe care îl tragem imediat după ce zdrobim strugurii, ce rămâne pe bob fermentează vreo 10 zile și iese adevăratul zaibăr de care ne povestea Nea Marin", arată un comerciant.

"Îmi doresc ca acest eveniment să crească ca un copil, să ajungă la o maturitate și să ne facă un punct de reper din punct de vedere al tradițiilor la nivel național", a declarat Irinel Codruț Mușuroi, primar Băilești.

Festivalul prazului și al zaibărului are deja o tradiţie de 18 ani.

