Tragedie fără margini, aseară, în Capitală. O fetiţă de doar doi ani a murit pe scaunul stomatologului, după ce a fost sedată intravenos pentru o procedură aparent simplă. Timp de două ore a fost resuscitată, însă, fără rezultate. Părinţii acuză medicii că au decis să facă procedura medicală, deşi, cea mică fusese la analize înainte, iar rezultatele au arătat probleme la ficat.

"Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă... Nu ştiu...", a declarat mama fetiţei. Distrusă de durere, mama copilei de doi ani îşi găseşte cu greu cuvintele. Micuţa era centrul universului părinţilor şi au adus-o la clinica dentară din centrul Capitalei pentru a îi trata două carii. O procedură aparent simplă, dar făcută sub sedare intravenoasă.

Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15

La scurt timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Timp de două ore, medicii stomatologi, cât şi cei de pe ambulanţă, au încercat să-l resusciteze. De două ori, copilul a fost readus la viaţă, însă, din păcate, a reintrat în stop. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15. Părinţii au fost miercuri cu fetiţa la analize, iar rezultatele au indicat valori mărite la ficat. "I-am făcut nişte analize fetiţei, pentru că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi. Soţia i le-a trimis doctorei. I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita legală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mai mari. Are mesaje soţia cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea şi doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok", a declarat tatăl fetiţei.

Anchetatorii au ridicat de la clinică mai multe documente care le-ar putea fi utile în anchetă. Doi medici au fost duşi la audieri. După mai multe ore de audieri, două dintre doctoriţele care se aflau în clinică au fost lăsate în libertate. Audierile vor continua şi perioada următoare, iar procurorii încearcă să stabilească exact firul tragediei. La scurt timp după decesul copilului a venit şi o reacţie din partea clinicii stomatologice. "În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior", se arată în comunicatul clinicii. În această dimineaţă, Corpul de control al ministerului Sănătăţii este aşteptat în control la clinică.

