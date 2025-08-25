Antena Meniu Search
Video Fetiță de 7 ani, lovită pe trecerea de pietoni în Suceava. Imagini șocante surprinse de o cameră de bord

Accident cumplit în Suceava, unde o fetiţă de doar şapte ani a fost lovită de o maşină, chiar pe trecerea de pietoni. La volan se afla un tânăr de 19 ani. 

de Redactia Observator

la 25.08.2025 , 08:40

Impactul violent a fost surprins de o cameră de bord a unui alt şofer. Copila traversa strada regulamentar, pe lângă bicicletă, însă nu a apucat să treacă de prima bandă de mers.

Fetiţa a fost surprinsă de tânărul care nu a încetinit la zebra semnalizată. Într-o fracţiune de secundă, cea mică a fost aruncată pe şosea şi, cu ultimele puteri, s-a ridicat rapid şi a alergat spre margine.

Echipajele de salvare au transportat-o la spital cu mai multe traumatisme, în timp ce şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultat fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal.

