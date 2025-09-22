Antena Meniu Search
Galerie foto "Fierbe" Dunărea la Galaţi. Explicația fenomenului spectaculos

Un fenomen spectaculos a fost observat, luni dimineaţă, pe luciul Dunării, la Galaţi. 

la 22.09.2025 , 12:44
Pe Dunăre a putut fi observat astăzi un fenomen spectaculos, asemănător cu o ceață, provocat de diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte. Potrivit specialiștilor, acesta apare mai ales dimineața, când aerul rece intră în contact cu apa mai caldă, și poate persista până aproape de prânz, când razele soarelui îl risipesc.

Navigatorii spun că fenomenul se produce de două-trei ori pe an, mai ales în sezonul rece, fiind generat de schimbările bruște de temperatură.

