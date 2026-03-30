Au fost scene dramatice în această dimineaţă pe un drum din Cluj, după ce o maşină în care erau 5 oameni s-a făcut zob în impactul cu două camioane. Victimele erau rude: doi taţi şi fiii lor, între ei şi doi adolescenţi. Toţi lucrau ca zilieri în construcţii şi erau în drum spre şantier când s-a întâmplat accidentul. Din primele cercetări, şoferul care ar fi împlinit mâine 39 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineaţa pe drumul care leagă Clujul de Zalău. Afară ploua. Nu se ştie din ce motiv, şoferul a intrat într-o curbă, pe contrasens şi a acroşat remorca unui camion care-i venea din faţă.

După ce a lovit remorca camionului, șoferul autoturismului s-a rotit pe șosea de câteva ori pe o distanță de aproximativ 50 m. Carosabilul este umed, astfel că se ia în calcul că acesta să fi derapat în curbă.

În maşină se aflau cinci persoane, toate înrudite. Şoferul şi fiul său în vârstă de 17 ani, un cumnat, cu băiatul său de 16 ani şi un bărbat de 27 de ani.

"Cinci morţi! Atât! O maşină mică a intrat în camionul ăla!", spune un martor.

Impactul a fost unul extrem de violent, într-un punct critic, exact în partea laterală a mașinii. În afară de stâlpul dintre portiere, care nici măcar nu mai există, niciun alt element al caroseriei nu preia forță loviturii, astfel că victimele nu au avut nicio șansă.

"A fost o operațiune de descarcerare complexă, pompierii găsind la față locului au autoturism puternic avariat în care se aflau 5 bărbați. Din nefericire aceștia prezentau leziuni incompatibile cu viață", a declarat Paul Olar, ISU Cluj.

Deşi a fost solicitat un elicopter pentru preluarea victimelor, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lor. Cei cinci bărbaţi mergeau la muncă, pe şantier. Rudele spun că şoferul era mereu prudent la volan.

"M-a sunat un diriginte de șantier că o făcut accident. Mergea încet, era începător mergea numai de 2 ani"

"Am lucrat cu el 2 ani de zile cred că singurul șofer din Florești care respectă regulile", spun colegii victimelor.

"Cei doi conducători de camioane au fost testați cu aparatul etiliotest, rezultatele fiind negative", spune Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

După accident, traficul a fost blocat pe ambele sensuri, iar circulaţia a fost deviată pe rute ocolitoare.

