Tragedie pe DN1, în județul Cluj! Un autocar plin cu 20 de oameni s-a răsturnat în afara şoselei. Autoritățile au declanșat imediat Planul Roșu de intervenție, semn al gravității situației. Bilanțul este dramatic: un pasager și-a pierdut viața, iar alți nouă au ajuns la spital, dintre care doi sunt în stare gravă. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de prim-ajutor și două elicoptere SMURD.

DN1, județul Cluj, puțin după ora 16:00. Autocarul în care se aflau 20 de pasageri se întorcea dintr-o tabără specială din Bihor, şi avea trebuia să ajungă la Târgu Mureș. Într-o curbă periculoasă, șoferul a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului ud, iar autocarul s-a răsturnat.

"Un bărbat de 44 de ani, care conducea un autocar în care se aflau 20 de pasageri, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile", a declarat Călin Teglaş, IPJ Cluj.

A murit strivit sub greutatea unui alt pasager

"Am simţit că deja nu mai avem tracţiune pe asfalt, că alunecăm în afară, iar dintr-o dată ne-a aruncat", spune un călător.

"Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ", a declarat Călin Teglaş, IPJ Cluj.

A urmat o desfășurare de forțe impresionantă, Planul Roșu de intervenție a fost activat, iar în sprijin au fost trimise două elicoptere SMURD. Din păcate, însă, un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața, zdrobit sub greutatea unui alt pasager.

"Din păcate, una a fost găsită încarcerată de către pompieri. Aceasta se afla în stare gravă, în stop cardiorespirator. Din păcate, a fost declarat decesul unui bărbat de aproximativ 70 de ani", a declarat Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj.

"Am spart geamul din spate şi am început să scoatem oamenii afară", spune un martor.

Alți nouă pasageri au ajuns de urgență la spital, iar doi dintre ei sunt în stare critică.

