Avertismente ignorate au provocat accidentul fatal de care se tem toţi pietonii. Un tânăr de 22 de ani care gonea cu trotineta a omorât o femeie pe o trecere de pietoni din Bucureşti. A trecut în viteză pe roşu şi a intrat în plin în cei care traversau.

Într-una dintre cele mai aglomerate intersecţii din Bucureşti, camerele de supraveghere au filmat cum tânărul accelerează şi trece pe roşu. Doi pietoni izbutesc să se ferească din calea lui, dar o femeia de 71 de ani, care se uita doar înainte, a văzut pericolul prea târziu. Impactul violent a aruncat-o pe asfalt.

Dupa accidentul care a avut loc lângă Liceul Naţional Iulia Hajdeu, tânărul a sunat singur la 112. La audieri, acesta a susţinut că a trecut pe roşu pentru că întârzia la serviciu, iar pe femeie nu a văzut-o din cauza soarelui.

Femeia lovită de trotinetă a murit la spital după patru zile

Procurorii au anchetat cazul două săptămâni până să îl pună sub acuzare pe tânărul de 22 de ani - o premieră în România. În urma expertizelor, vor stabili şi viteza cu care mergea.

"Parchetul a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Este o infracţiune săvârşită din culpă, având în vedere conduita procesuală a inculpatului care a recunoscut, a regretat fapta", spune Eduard Ionilă, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorul 2 București

Judecătorii ar putea să pronunţe o condamnare maximă la închisoare - cinci ani - ca să dea un exemplu. Mulţi pietoni nu se simt în siguranţă din cauza celor care merg cu trotineta în viteză, pe trotuare.

Alţii se urcă în tandem în vehicule sau fac slalom printre maşini

"E pericol public! Şi pentru noi ca şoferi, şi pentru ei ca viaţă. Eu le-aş scoate efectiv. Nici măcar nu se uită stânga, dreapta să traverseze. O taie direct cu o viteză de nedescris", spune o şoferiţă.

Poliţiştii repetă avertismentul: şi cei care conduc trotinete trebuie să respecte Codul Rutier.

"Sancţiunile pot fi cuprinse între 810 lei şi 1620 de lei în funcţie de tipul de contravenţie încălcată", spune Andra Arsintescu, Brigada Rutieră București.

Nouă oameni au murit şi peste 1.200 au fost răniţi anul trecut în urma accidentelor provocate de conducătorii trotinetelor electrice.

Iar în primele trei luni ale acestui an, bilanţul arată un deces şi 135 de răniţi.

