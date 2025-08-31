Crimă şocantă în plină stradă, la Cernavodă. Un recidivist de 41 de ani l-a înjunghiat pe un bărbat cu care avea un conflict mai vechi. Totul s-a întâmplat sub ochii fiului victimei. Atacatorul a fugit când şi-a dat seama ce a făcut, dar a fost convins, la telefon, de un poliţist să se predea după patru ore. Într-un final, ucigaşul a fost arestat preventiv.

Cearta dintre cei doi bărbaţi a avut loc pe terasa unui fast-food. Iar atacul decisiv a avut loc în faţa fiului victimei, care a asistat neputincios la crimă.

Victima de 48 de ani venise la fast-food pentru a sta de vorbă cu fiul său, care lucrează acolo ca livrator. La una dintre mese a dat însă de vechiul său rival.

Criminalul, un recidivist

"Fratele meu l-ar fi chemat pe băiat. I-ar fi spus: "vino să vorbim". Agresorul care a făcut ce a făcut i-a zis lui frate-meu, "pe mine mă chemi, mă"? Ar fi venit ăla spre frate-meu, el deja avea cuţitul, cred că era premeditare. Ar fi dat să vină unul spre altul. Înţelegeţi? Atunci băiatul s-a băgat între ei. Băi, tată, stai cuminte", a povestit fratele victimei.

Ucigaşul este Ion Leonard, un bărbat de 41 de ani cu un trecut violent. După ce a lovit cu cuţitul, s-a făcut nevăzut.

"În momentul în care s-a urcat în maşină la băiatul acesta, m-a sunat pe mine şoferul. Vino repede că l-a tăiat pe frate-tău. Vino la spital, e plin de sânge", a adăugat fratele victimei.

Victima s-a stins la patru ore după atac

Bărbatul de 48 de ani, un împătimit al sălilor de forţă, a fost dus în cele din urmă cu elicopterul, la Constanţa. A murit în spital, la patru ore de la atac. Tot patru ore a durat şi capturarea ucigaşului. A fost nevoie de intervenţia unui poliţist aflat în timpul liber, dar care îl cunoştea pe suspect.

"Bărbatul bănuit de comiterea faptei s-a predat agentului de poliţie Vrabie Constantin Ovidiu din cadrul poliţiei Municipiului Medgidia care a reuşit contactarea telefonică a acestuia", a declarat Olimpia Ceară, IPJ Constanţa.

Astăzi, atacatorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor calificat. Nu este prima oară când Ion Leonard ajunge după gratii. În 2011 a fost condamnat pentru tentativă de omor, după ce a înjunghiat un rival de 7 ori.

