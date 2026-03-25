Un bărbat și-a ucis soția la furie. Este al 9-lea caz de femicid doar anul acesta și s-a întâmplat exact în ziua în care Parlamentul a reușit să pună un nume fenomenului cumplit care face victime aproape în fiecare săptămână: uciderea unei femei pentru că este femeie. Pedepsele vor fi la fel de severe ca la omorul calificat, cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.

Necazul a început de la casa pe care cei doi soţi o construiau împreună. Când femeia de 48 de ani l-a anunţat pe bărbat că vrea să-l părăsească şi să rămână cu locuinţa, a început scandalul. Erika a fost înjunghiată de 3 ori. După crimă, bărbatul a mărturisit păcatul preotului din sat. El a fost şi cel care a anunţat, mai departe, Poliţia. Cei doi soţi aveau o fiică de 15 ani. El lucrează ca taximetrist, iar femeia era angajată la o brutărie.

Femicidul este, de acum, tratat ca omor calificat

Și poate cea mai dură coincidență: este al nouălea caz de femicid despre care vorbim fix în ziua în care Parlamentul votează, în sfârşit, legea care spune răspicat că o femeie ucisă nu mai e doar victimă într-o ceartă, pedepsită pentru că a îndrăznit să plece, să fugă de agresorul care i-a jurat s-o protejeze. Femicidul nu înseamnă doar uciderea unei femei. Înseamnă uciderea ei pentru că este femeie. Fapta are nume și consecințe. Femicidul este, de acum, tratat ca omor calificat şi pedepsit cu până la 25 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață.Sunt condamnări dure, pe hârtie. Însă în realitate, ele vin mereu după tragedie. Iar cazul din Mureș, de exemplu, arată clar: legea sancționează, dar nu reușește, încă, să prevină.

"Vrem să prevenim, vrem să protejăm, vrem să contorizăm acestea cazuri pentru a face mai mult acolo unde este nevoie", a declarat Corina Ene, iniţiatoare lege. "Este un proiect unic în istoria Parlamentului, proiectul cu cea mai mare susţinerea parlamentară", a declarat Silvia Mihalcea, PSD. În medie, o femeie este ucisă o dată la șase zile. 63 de femei au fost omorâte anul trecut de parteneri. În spatele statisticilor sunt, însă, familii sfâșiate și copii care cresc fără mamă. Teodora, o tânără însărcinată în cinci luni a fost ucisă, cu copilul de trei ani de mână, într-un cartier rezidenţial de lângă Capitală. Femeia era terorizată de ani de zile de individul pe care nu l-a putut opri niciun ordin de restricţie. "Victimele trebuie crezute, indiferent de vulnerabilitățile pe care le au, indiferent dacă sunt din mediu rural, dacă sunt mai puțin educate. Și atunci, multe situații se filtrează prin rândul acestor prejudecăți", a declarat Andreea Braga, Centrul Filia.

