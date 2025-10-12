Urmărire dramatică la Constanţa! Un şofer a gonit 8 kilometri cu zeci de poliţişti după el, timp în care a încălcat legea de patru ori. A făcut şi un accident, dar nu s-a predat! A abandonat maşina şi a alergat încă 5 kilometri. După două ore, poliţiştii l-au prins şi au aflat pentru ce s-au chinuit atât. A urmat o sancţiune extrem de severă.

Ca la raliu, prin traficul de la Constanţa. Aşa a gonit cu poliţia pe urme şoferul de 27 de ani. "S-a întâmplat, m-am speriat", este mărturia şoferului fugar. Cursa nebunească a început cu o jumătate de oră înainte de miezul nopţii, când a ignorat agenţii care i-a făcut semn să tragă pe dreapta.

În urmărirea care s-a întins pe 8 kilometri, a trecut pe roşu, a virat pe linie dublă continuă, a mers pe contrasens şi a fost înregistrat cu 161 de kilometri pe oră. Cursa s-a oprit în celălalt capăt al Constanţei, unde a lovit o maşină în trafic. A continuat să fugă, însă, pe jos. În imaginile obţinute în exclusivitate de Observator se vede cum individul se împiedică, în alergare, cu poliţiştii pe urmele lui.

"S-a întâmplat, m-am speriat"

"A fugit prin curtea blocului. A sărit gardul şi a căzut, s-a împiedicat de piatra aia. Au blocat aici cu maşinile de poliţie şi alergau încoace", povesteşte o martoră. Camerele de supraveghere au filmat şi 10 agenţi care îl alergau. În total, zeci de poliţişti de la Rutieră, Ordine Publică, Serviciul de Acţiuni Speciale şi jandarmi au fost mobilizaţi pentru prinderea fugarului.

După două ore şi jumătate, timp în care a fost urmărit în trafic şi apoi căutat în tot oraşul, individul a fost prins pe această stradă, la mai bine de 5 kilometri de locul în care a provocat accidentul. Poliţiştilor nu le-a venit să creadă când au aflat pentru ce le-a dat emoţii. Tânărul băuse o bere

"În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,20 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, acest lucru fiind o contravenţie şi nu o infracţiune", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa. "Pentru că nu aveam talon la maşină şi ca să nu-mi ia permisul. În rest n-am avut treabă", mai spune şoferul fugar.

Amendat cu 15.000 de lei

"S-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere emis de autorităţile române, însă bărbatul susţine că el posedă permis de conducere emis de autorităţile elene. Acest lucru urmează a fi confirmat sau infirmat în urma verificărilor", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Şoferul a fost amendat cu 15.000 de lei. În plus, dacă permisul se dovedeşte valabil, îi va fi suspendat 600 de zile.

