Tragedie într o localitate din județul Maramureș. Un băiat în vârstă de 13 ani şi-a pierdut viaţa în curtea școlii, sub ochii colegilor şi ai mamei sale, angajată a unităţii de învăţământ. Băiatul a leşinat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

"Când a ajuns la scări a zis că îi e sete, îi trebuie apă şi n-a spus că îi e rău. Copiii tot l-au întrebat dacă îi e rău, a zis că nu îi e rău, să-l lase în pace", povesteşte Adriana Conea, directorarea şcolii. Au fost ultimele clipe din viaţa lui Răzvan.

Răzvan a murit pe treptele şcolii, aşteptându-şi mama. Era elev în clasa a VII-a şi avea doar 13 ani

La numai 13 ani, şi-a pierdut viaţa subit pe treptele şcolii în timp ce o aştepta pe mama sa, secretară în şcoala în care el învăţa. Un muncitor a sărit imediat să îi facă manevrele de resuscitare, iar martorii au sunat de urgență la 112, în speranţa că îl pot salva. "A fost aplicat protocolul de resuscitare, însă, din păcate, copilul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat", a declarat Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureş.

Articolul continuă după reclamă

Băiatul era elev în clasa a VII-a şi făcea parte din echipa de fotbal a şcolii. Sora mai mică a băiatului era şi ea în şcoală când s-a întâmplat nenorocirea. "A fost un copil minunat, foarte silitor. Chiar în luna august a făcut vizita medicală cu test de efort şi rezultatele au fost bune, deci fără indiciile unor probleme medicale", spune Bogdan Pop, primar Băița de Sub Codru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vestea morţii băiatului i-a şocat pe vecini: "Doamne feri! Deci am rămas aşa ca... A învăţat foarte bine copilul şi asta e... acum nu ştiu ce să zic" / "Durere imensă. Nu se poate descrie în cuvinte ce simţim toţi! E foarte mare păcat de bietul copilaş".

Potrivit datelor din anchetă, copilul era bolnav şi ar mai fi avut episoade de leşin în trecut. Cercetările, însă, continuă pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰