Mamă şi bebeluşul ei, spulberate pe trecerea de pietoni! S-a întâmplat în această după amiază pe Şoseaua Berceni din Capitală. Femeia, în vârstă de 35 de ani, a murit pe loc. Copilul ei de un an, care era într-un cărucior, este în stare gravă la spital. Şoferul vinovat, un tânăr de 20 de ani, susţine că nu au funcţionat frânele. Pe reţelele de socializare are postate video-uri în care goneşte cu peste 240 de kilometri la oră.

Femeia de 35 de ani ieşise la plimbare cu fetiţa sa de un an în cărucior. Maşina a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni, când traversa Şoseaua Berceni.

"Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina" a explicat şoferul vinovat.

Mama, aruncată pe contrasens, a fost lovită de alte două maşini

Impactul a aruncat-o pe mamă pe contrasens, unde a fost lovită de alte două maşini.

Când au sosit medicii, femeia era în stop cardiorespirator. Manevrele de resuscitare nu au avut niciun succes. În acest timp, fiul de 10 ani al femeii a sunat pe telefonul ei. A răspuns un medic şi aşa a aflat şi familia de accident. Fetiţa de un an din cărucior a ajuns la spital cu răni grave la cap şi coloană.

Reporter: Aveai viteză?

Şofer: Nu aveam.

Şoferul de 20 de ani, cunoscut drept un vitezoman

Şoferul de 20 de ani este cunoscut drept un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

"A mai avut un accident [...] acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. […] E acelaşi băiat, da. Tot el e. […] Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el" a explicat un cunoscut al şoferului.

Zona în care a avut loc tragedia este oricum, una periculoasă, spun martorii.

"Nu ştiu dacă există lună fără să fie accident. Poate şi la două săptămâni" a explicat un localnic.

Şoferul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind zero.

