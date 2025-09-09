Antena Meniu Search
Video Filmul tragediei din Galaţi. Maşina poliţiei a făcut zob o căruţă cu patru pasageri, o femeie a murit pe loc

O maşină a poliţiei din Galaţi a fost implicată într-un accident mortal în această dimineaţă. O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite după ce autospeciala a lovit o căruţă.

de Adrian Obreja

la 09.09.2025 , 14:07

Accidentul s-a produs în jurul orei 6:10, pe un drum judeţean din Galaţi, înainte de răsăritul soarelui. Atât căruţa, în care se aflau patru persoane, cât şi autospeciala de poliţie cu doi agenţi se deplasau în aceeaşi direcţie.

La un moment dat, maşina de poliţie a izbit violent căruţa. La volan se afla un tânăr poliţist de 20 de ani, cu doar un an de experienţă în cadrul IPJ Galaţi.

Victimele, transportate de urgenţă la spital

Impactul a fost devastator: o femeie de 71 de ani a murit pe loc, iar soţul ei, fiica şi nepotul au suferit răni grave. La faţa locului au intervenit echipaje de ambulanţă şi SMURD, precum şi poliţiştii de la rutieră.

Victimele au fost transportate de urgenţă la Spitalul Judeţean din Galaţi, unde se află internate şi sunt supuse investigaţiilor medicale şi tratamentului de specialitate.

Atât poliţistul, cât şi căruţaşul au fost testaţi pentru alcool, iar rezultatele au ieşit negative.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, dosar care îl vizează pe tânărul aflat la volanul autospecialei. Ancheta este în curs pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei.

Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
Observator » Evenimente » Filmul tragediei din Galaţi. Maşina poliţiei a făcut zob o căruţă cu patru pasageri, o femeie a murit pe loc