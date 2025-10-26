26 de piloţi de top din toate disciplinele automobilismului sportiv au fost prezenţi la Bucureşti. Aici s-a desfăşursat mult aşteptata finală în care timişoreanul Leo Borlovan a câștigat titlul absolut pentru al doilea an, profitând de problemele tehnice ale lui Dragoș Savloschi, liderul dinaintea finalei.

Simone Tempestini, de 10 ori campion la raliuri, a concurat și el. A rămas impresionat de numărul spectatorilor veniţi să vadă show-ul din centul Capitalei.

Marco Leu duce ștafeta mai departe și organizează campionatul fondat de tatăl său.

La finală a fost prezentă și colega noastră, Iuliana Pepene, care a fost copilot pentru o manșă de antrenamente cu Cristiana Oprea.

Etapa poartă semnătura familiei Leu, Anna și Marco ducând mai departe povestea creată de Mihai Leu în 2017.

