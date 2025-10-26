Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Finala Super Rally Show, spectacol total pe străzile din Bucureşti

26 de piloţi de top din toate disciplinele automobilismului sportiv au fost prezenţi la Bucureşti. Aici s-a desfăşursat mult aşteptata finală în care timişoreanul Leo Borlovan a câștigat titlul absolut pentru al doilea an, profitând de problemele tehnice ale lui Dragoș Savloschi, liderul dinaintea finalei.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 09:05

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Simone Tempestini, de 10 ori campion la raliuri, a concurat și el. A rămas impresionat de numărul spectatorilor veniţi să vadă show-ul din centul Capitalei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Marco Leu duce ștafeta mai departe și organizează campionatul fondat de tatăl său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La finală a fost prezentă și colega noastră, Iuliana Pepene, care a fost copilot pentru o manșă de antrenamente cu Cristiana Oprea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Etapa poartă semnătura familiei Leu, Anna și Marco ducând mai departe povestea creată de Mihai Leu în 2017.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

super rally show cristana oprea iuliana pepene
Înapoi la Homepage
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă place cum arată Catedrala Naţională?
Observator » Evenimente » Finala Super Rally Show, spectacol total pe străzile din Bucureşti