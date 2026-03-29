Catolicii celebrează astăzi Floriile. Duminica Intrării Domnului în Ierusalim deschide Săptămâna Sfântă. În Bucureşti, nici ploaia nu i-a oprit pe credincoşi să parcurgă traseul dintre Biserica Sacré Coeur și Catedrala Sfântul Iosif. Mii de oamenii au participat la Sfânta Liturghie în mai multe oraşe din ţară. La Vatican, procesiunea religioasă a fost condusă de Papa Leon, iar la Ierusalim, din cauza războiului, în lăcasele de cult nu au avut voie mai mult de 50 de persoane în acelaşi timp.

După sfinţirea ramurilor, alaiul a străbătut principalele artere ale Capitalei.

Deși ploaia nu dă semne să se oprească, credincioșii își continuă drumul între Biserica Sacré Coeur și Catedrala Sfântul Iosif din Capitală. Aceștia parcurg drumul în liniște, urmând ca la final să participe la slujba de liturghie.

Sute de oameni, la Catedrala din Iaşi

Sute de oameni au venit la slujba de la Catedrala din Iaşi.

"Este sărbătoarea de Florii la noi. Este renaştere, reînoire şi speranţă". "Este foarte importantă pentru credincioşii catolici, mai ales că eu sunt o Florentină. Este o sărbătoare importantă şi nu puteam să lipsesc de la biserică". "Este o sărbătoare care ne ajută să ne curăţăm sufletele", spun oamenii.

Oamenii nici nu au venit şi nici nu au plecat de la biserică astăzi cu mâna goală. Au venit cu astfel de buchete cu ramuri de salcie sau cu flori. Ele se numesc Mâţişori sau Motocei, au rolul de a ne aminti despre faptul că atunci când a intrat în Ierusalim, Isus Hristos a fost întâmpinat de oameni cu ramuri de măslin.

Cu sutele s-au strâns credincioşii şi la Târgu Mureş.

"Se sfinţesc şi apoi le ducem acasa si astea se tin pana la anul, asa e obiceiul si punem la icoana", spun credincioşii.

Prima slujbă de Florii a Papei Leon

La Vatican, procesiunea religioasă a fost condusă de Papa Leon al XIV-lea, aflat la prima sa slujbă de Florii ca şef al bisericii Catolice. În Piaţa Sfântu Petru s-au strâns mii de oameni.

"Sfântă Marie, femeie a celei de-a treia zile, dă-ne certitudinea că, în ciuda a tot, moartea nu va mai avea stăpânire asupra noastră. Că nedreptățile popoarelor sunt numărate. Că strălucirea războaielor se estompează în amurg", spune Papa Leon.

În schimb, la Ierusalim, din cauza războiului din Orient, în lăcaşele de cult nu au avut voie să intre mai mult de 50 de oameni o dată. Şi asta, doar acolo unde în apropiere existau adăposturi anti-aeriene.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰