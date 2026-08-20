Un focar de hepatită A a fost declarat într-un bloc de locuințe sociale din Alba Iulia, unde opt persoane au fost diagnosticate. Șapte dintre pacienți sunt copii, iar autoritățile sanitare pregătesc vaccinarea persoanelor care au intrat în contact cu cei infectaţi. Dintre aceştia, doi au mai puţin de patru ani, alţi doi au între cinci şi opt ani şi trei copii au vârste de până la 14 ani.

Focar de hepatită A într-un bloc de locuinţe sociale din Alba-Iulia. Șapte copii, printre cei diagnosticați - Sursa: Profimedia

Focarul de hepatită A a fost declarat după ce mai multe persoane care locuiesc într-un bloc de locuinţe sociale din cartierul "Lumea nouă" din Alba-Iulia au fost diagnosticate.

"DSP Alba va pune la dispoziţia medicului de familie necesarul de doze de vaccin în eventualitatea în care se vor depista alţi contacţi în cadrul anchetei epidemiologice", a declarat directorul instituţiei, Alexandru Sinea.

"Focarul este declarat de la trei cazuri. Am făcut anchetă epidemiologică deja şi am identificat şapte contacţi, care, mâine, (vineri - n.r.) urmează să fie vaccinaţi. Ei se vor autoizola", a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, pentru ziarulunirea.ro, citat de Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Acesta a precizat că "e greu de făcut anchetă" în comunitatea respectivă şi că în zonă nu sunt probleme privind alimentarea cu apă.

Autorităţile vor lua măsuri pentru dezinfecţia spaţiilor şi curăţarea acestora.