Fosta asistentă maternală din Craiova, bătută și amenințată de tânărul pe care l-a crescut. Bărbatul, arestat

Un tânăr de 22 de ani din Craiova a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat fosta asistentă maternală și ar fi încălcat de trei ori ordinul de protecție emis împotriva lui.

IPJ Dolj anunță că polițiștii au reținut joi pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 22 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie (3 acte materiale), lovirea sau alte violențe și amenințare.

În seara zilei de 6 august, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 71 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de un tânăr, care i-ar fi distrus și un geam de la locuință. De asemenea, aceasta a sesizat că i-au fost adresate amenințări cu acte de violență.

Polițiștii deplasați la fața locului l-au prins pe tânăr în apropierea locuinței femeii.

Victima, fosta asistentă maternală a atacatorului

Din cercetări, s-a stabilit că femeia a fost asistentul maternal al tânărului, până la vârsta de 18 ani.

"Întrucât între cei doi au apărut neînțelegeri, începând cu luna mai 2025, pe numele tânărului a fost emis ordin de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, acestuia fiindu-i interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie sau de locuința acesteia. De asemenea, polițiștii au stabilit că în cursul zilelor de 5 și 6 august 2025, tânărul s-ar fi deplasat la locuința femeii, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție", arată Poliția Dolj.

Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți a aprobat propunerea procurorului de caz și a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

