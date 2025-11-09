Atenție la mesajele primite pe WhatsApp de la cunoscuți sau prietenii din agenda telefonică! Mai mulți brăileni aproape că au rămas fără bani după ce au primit mesaje de la medicul de familie în care aceasta le cerea sume mari pentru o perioada scurtă de timp. Evident, mesajele erau false. Contul medicului fusese spart, iar escrocii încercau să păcălească oamenii de bună credință.

"Bună! Poţi să-mi împumuţi 3645 de lei? Am nevoie în cont", scrie în mesajul lui Viorel Morea.

Aşa sună mesajele primite de pacienţii medicului din Brăila, dar şi de alte persoane din agenda sa telefonică.

Unul dintre ei a intrat în jocul hackerilor că să vadă până unde merge povestea. Și el și soția lui au primit același mesaj prin care se solicita virarea unei sume de bani într-un cont bancar. "Soția mea chiar a crezut, i-am spus să se liniștească. Acum stau și mă gândesc că fiind medic de familie și cu o listă foarte mare de pacienți și prieteni, poate unii au și picat în plasă", a declarat Viorel Morea.

Articolul continuă după reclamă

Fraudă în numele unui medic brăilean

Astfel de mesaje vin de la numere memorate în agenda telefonului, deci persoane cunoscute, iar mesajele sunt formulate la persoana întâi şi sumele de bani par a fi mereu aceleaşi, în jur de 3650 de lei.

Un alt pacient al medicului a primit acelaşi mesaj.

"Iniţial am crezut că e ori o glumă, ori o farsă, nu mă aşteptam să ceară suma asta chiar medicul de familie. N-am trimis nimic, mi-am dat seama din prima că e o farsă, dar totuşi am răspuns cu un mesaj. Dacă era, sunam să mă asigur", a declarat Cosmin Cândea.

Medicul vizat de înşelătorie a depus plângere penală.

"Habar n-am avut că mi-a fost spart, noroc că m-au anunțat 2 prieteni. După aceea n-am mai avut nici măcar acces la WhatsApp. Noroc că mai am un număr de telefon și de pe ăla mi-am anunțat prietenii să nu dea curs la acel mesaj", a declarat Adina Năstase, medic de familie.

"La nivelul Inspectoratului Judeţean Brăila au fost înregistrate în ultimele 2 săptămâni o serie de fapte cu acest mod de operare, fiind înregistrate 8 plângeri din partea persoanelor vătămate. Poliția efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale pentru luarea măsurilor legale ce se impun", a declarat Elena Costache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Specialiștii din domeniul IT atrag atenția în legătură cu acest metode de fraudă şi ne sfătuiesc să nu trimitem bani într-un cont primit pe WhatsApp decât după ce verificăm autenticitatea mesajului.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰