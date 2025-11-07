Antena Meniu Search
Furt ca-n filme la Iași. A dezarmat codul de acces al băncii și a plecat cu două casete pline cu bani

Un bărbat de 50 de ani din Iași a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat două casete pline cu bani dintr-o agenție bancară. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi pătruns în interiorul băncii folosind chei potrivite și dezarmând codul de acces. Prejudiciul estimat depășește 68.000 de lei și 9.700 de euro, scrie Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 11:20
Poliţiştii au efectuat, sub coordonarea unui procuror, o percheziţie la domiciliul suspectului, de unde au ridicat mai multe mijloace de probă.

"Din investigaţiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că, în cursul lunii octombrie, un bărbat, de 50 de ani, folosind chei potrivite şi prin dezarmarea codului de acces de la o agenţie bancară din Iaşi, ar fi pătruns în interior, de unde ar fi sustras bani din casetele dispozitivului în care se aflau. Prejudiciul total cauzat este de 68.650 de lei şi 9.750 de euro", au precizat reprezentanţii IPJ Iaşi.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de furt calificat.

