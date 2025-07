Sportivul de 50 de ani din Bucureşti era împreună cu un grup de prieteni pe un traseu de alergare de 88 de kilometri din Bucovina. Furtuna de cod portocaliu l-a prins în zona Masivului Giumalău, când mai avea aproximativ 20 de kilometri până la linia de finish. Vijelia a rupt un copac uriaş care a căzut peste alergător

Salvatorilor le-a luat aproape două ore să ajungă până la bărbatul peste care căzuse arborele uriaş. Misiunea a fost una dificilă. Tot traseul de zeci de kilometri era blocat de copacii doborâţi de vântul extrem de puternic.

"Eram cu un kilometru sau doi mai în faţă. Alerga cu încă trei alergători. A venit dintr-odată, a început să bată vântul foarte tare, brutal, abia ne-am ţinut pe picioare", a povestit Atilla, un alergător din Târgu Secuiesc.

70 de sportivi erau pe munte atunci când a pornit furtuna. A urmat o operaţiune contracronometru a salvamontiştilor pentru recuperarea lor. Unii aveau la ei dispozitive de urmărire. Dar nu toţi.

"Groaznic. Şi problema e că la ora 1 a venit a doua avertizare pentru a două furtună, în jur de 1 noaptea, iar la 2 și jumătate am primit apel 112 să scoatem alte 2 persoane în vârful Giumalău, băgaţi sub resturi de cort. Stăteau de la ora 22 acolo şi nimeni nu ştia de ei", a transmis Voicu Raia, șef Salvamont Suceava.

Zeci de sportivi au fost găsiți în hipotermie în Bucovina

Zeci de oameni erau în hipotermie când au fost găsiţi de salvamontişti. Organizatorii spun că NU se anunţa o furtună atât de puternică în zonă.

"În 15 minute cred că ploua torenţial, se formau numai şiroaie prin pădure. Trăsneau copacii, vedeai din toate părţile cum bătea vântul şi ploaia. Nu mai înţelegeai nimic din ce era în jurul tău", spune un alergător.

"Ce am ştiut a fost că în a doua partea a zilei, urma o ploaie, atât. Nu a fost prevăzută deloc modul în care va agrava situaţia. Am tras toate semnalele de alarmă, am demarat un plan etapizat de a recupera toţi alergătorii, am oprit competiţia", a declarat Ana Pungă, purtător de cuvânt eveniment.

În Calafat, trei oameni au scăpat ca prin minune după ce furtuna a smuls cu totul acoperişul unui bloc . Pe imaginile surprinse de camere se vede cum doi localnici sunt pe stradă în momentul în care bucata uriaşă de tablă cade de la înălţime, iar o maşină trece milimetric pe lângă dezastru. Şoferiţa a suferit un atac de panică.

Şi în Reşiţa, rafalele au fost atât de puternice încât un bloc a rămas fără acoperiş. A fost prăpăd şi în Timiş. 10 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i-a prins vijelia la un concert.

Tot în Timiş un bărbat de 28 de ani a scăpat cu viaţă, după ce un copac a căzut peste el într-un parc.

În Sibiu, la Cisnădioara, râul care traversează localitatea s-a revărsat şi a ajuns în curţile oamenilor după o ploaie de doar câteva minute.

România, sub asediul vremii

Furtunile au dat peste cap şi mersul trenurilor. Mai mulți copaci au căzut pe liniile de curent. În Gara de Nord trenurie au ajuns cu întârzieri chiar şi de patru ore.

România este în continuare împărţită între caniculă şi furtuni. Au fost diferenţe şi de 20 de grade dintr-o parte în alta a ţării.

În Olt, un lac de 40 de hectare a secat în totalitate din cauza secetei.

De marţi, temperaturile coboară şi vor atinge valori mai mici chiar decât cele normale pentru mijlocul verii, iar furtunile se vor întinde în toată ţara.

