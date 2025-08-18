După zilele cu temperaturi caniculare, furtunile au făcut ravagii în mai multe judeţe din ţară. În Hunedoara au fost date alerte de vreme rea, iar curțile oamenilor au fost inundate în doar câteva minute de ploaie torenţială. În alte judeţe circulaţia feroviară a fost oprită minute în şir din cauza unor copaci căzuţi pe liniile de electricitate.

Ploaia torenţială şi vijeliia puternică au făcut prăpăd în unele localităţi din Hunedoara. Mai multe gospodării şi străzi au fost inundate, iar vântul puternic a pus la pământ mai mulţi copaci. Şi în judeţul Maramureş, străzile au fost înghiţite de puhoaiele de apă, iar grindina care a căzut a făcut să pară că iarna s-a reîntors în forţă.

Vremea rea a adus probleme şi pentru turiştii aflaţi în vacanţă la Cârlibaba, în judeţul Suceava. "Este cea mai mare rupere de nori pe care am văzut-o în viaţa mea! E posibil să ajungă apa până la locul de campare".

Nici Clujul nu a fost iertat de vremea rea. Şi aici locuitorii au fost avertizaţi prin mesaje de Ro-Alert,, prin care oamenii au fost sfătuiţi să evite deplasările şi să se adăpostească. În judeţul Bihor un motociclist a ajuns de urgenţă la spital după ce un copac a căzut peste el. Doar o minune a făcut ca acesta să scape cu viaţă.

Inundaţiile au făcut probleme şi în judeţul Bistriţa-Năsăud. Drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost blocat din cauza aluviunilor aduse de ape. În judeţele Timiş şi Braşov mai multe trenuri au avut întârzieri din cauza unor copaci căzuţi pe firele de electricitate. Meteorologii anunţă că vremea rea, va continua şi astăzi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰